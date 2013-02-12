Реконструкция Гостиного двора приостановлена

Предписание выдано Инспекцией государственного архитектурно-строительного контроля

Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля в городе Киеве (ГАСК) по требованию партии «УДАР» и общественности приостановила строительные работы в Гостином дворе.

Об этом заявил народный депутат от «УДАРа» Виктор Чумак после встречи с руководителем Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в городе Киеве Сергеем Кучером, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Сегодня активисты партии «УДАР» вместе с представителями общественности приняли участие в пикетировании Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в столице.

«В само помещение инспекции участников акции не допустили. Но мне вместе с некоторыми активистами удалось зайти внутрь и встретиться с председателем инспекции С.Кучером. Он в нашем присутствии распорядился издать предписание о временной приостановке строительных работ в Гостином дворе, пока будет продолжаться расследование инцидента с пожаром», – сообщил В.Чумак.

Депутат подчеркнул, что «УДАР» обратится в прокуратуру Киева с требованием привлечь к ответственности застройщика Гостиного двора и в дальнейшем запретить проведение каких-либо строительных работ на территории исторического памятника.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 февраля в Киеве несколько часов горел Гостиный двор.

По предварительному заключению экспертов, причиной пожара в Гостином дворе стало короткое замыкание электропроводки.

Общественные активисты предположили, что причиной пожара в Гостином дворе могли быть многочисленные работы по реконструкции здания, которые проводились в течение предыдущих лет.

Справка УНИАН. Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году вместо старого двора (60-е годы XVIII ст., архитектор Иван Григорович-Барский).

26 апреля 2012 г. Киевсовет предоставил разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка публичному акционерному обществу «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» на Контрактовой площади, 4 в Подольском районе для реконструкции здания Гостиного двора под торгово-офисный центр.

20 сентября 2012 года Киевсовет передал «Укрреставрации» в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

В ответ на планы власти сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить киевские активисты проводят акцию протеста.

3 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, согласно которому из Перечня памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации, исключен Гостиный двор.

14 января с.г. председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов сообщил, что по решению Министерства культуры Гостиный двор и еще 30 домов исторического Подола получили правовой статус комплекса памятников градостроительства местного значения. По его словам, теперь Гостиный двор будет не реконструирован, а отреставрирован.