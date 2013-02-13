В Киеве заказчик убийства получил 12 лет тюрьмы

Правоохранителям удалось предотвратить преступление

В Киеве заказчик убийства приговорен к 12 годам лишения свободы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-секторе Управления СБУ в Киеве.

Как отмечается в сообщении, летом 2011 года сотрудники столичного УСБУ при взаимодействии с прокуратурой и следственным отделом ГУ МВД в г. Киеве провели спецоперацию, в результате которой предотвратили заказное убийство и задержали его организатора.

32-летний гражданин Украины – житель Киева, используя личные связи в криминальной среде, «заказал» директора одной из столичных коммерческих структур, которая предоставляла юридические услуги в сфере предпринимательской деятельности, чтобы завладеть личными сбережениями предпринимателя.

Оперативники задержали организатора убийства в Печерском районе столицы, у него изъяли 50 тыс. долл., которыми он планировал рассчитаться за преступление.

Приговором Печерского райсуда обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему личного имущества.

Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор райсуда.