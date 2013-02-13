Акулу из киевского ТРЦ готовят к переезду – СМИ

Сейчас акула находится на карантине

Тигровая акула Биг Джон из океанариума в столичном торгово-развлекательном центре Ocean Plaza находится на карантине.

Об этом пишет газета «Сегодня» № 32 от 13 февраля.

«Подготовка Джона к переезду на новое место обитания проходит с соблюдением всех необходимых норм, это сложный процесс», – сказали в ТРЦ.

Вместо акулы, которая отправляется в Нидерланды, в аквариум запустят новых обитателей. Сейчас они также на карантине.

Газета напоминает, что посетители заметили, что у акулы поврежден нос, и ей тесно в аквариуме. Потом выяснилось, что рыбу привезли по размерам больше, чем заказывали.