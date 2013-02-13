Акулу из киевского ТРЦ готовят к переезду – СМИ
11:13, 13 февраля 2013Киев
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Биг Джона отправят в Нидерланды
Сейчас акула находится на карантине
Тигровая акула Биг Джон из океанариума в столичном торгово-развлекательном центре Ocean Plaza находится на карантине.
Об этом пишет газета «Сегодня» № 32 от 13 февраля.
«Подготовка Джона к переезду на новое место обитания проходит с соблюдением всех необходимых норм, это сложный процесс», – сказали в ТРЦ.
Вместо акулы, которая отправляется в Нидерланды, в аквариум запустят новых обитателей. Сейчас они также на карантине.
Газета напоминает, что посетители заметили, что у акулы поврежден нос, и ей тесно в аквариуме. Потом выяснилось, что рыбу привезли по размерам больше, чем заказывали.
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