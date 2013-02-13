Киевский банк заплатит за помощь в розыске грабителя

Милиция разыскивает мужчину в черном / Фото: «Наш район»

За полезную для следствия информацию о вчерашнем разбойном нападении на банк в Киеве гарантированно денежное вознаграждение.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления УМВД Украины в Киеве.

Как напомнили в милиции, 12 февраля было совершено разбойное нападение на отделение одного из коммерческих банков столицы по ул. Киквидзе. По этому факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой».

За любую полезную информацию от граждан, что поможет следствию в раскрытии этого преступления, банк гарантирует денежное вознаграждение, подчеркнули в ГУ МВД.

Как проинформировали в милиции, по подозрению в совершении этого преступления разыскивается мужчина по приметам: возраст 40-45 лет, рост 170-175 см, полного телосложения, был одет в пальто темно-синего цвета (длиной до середины бедра), темные брюки, на голове черная вязаная шапка, а также темный вязаный шарф. При себе имел черную сумку с надписью «НР».

Всех, кому известна какая-либо информация о лице, которое разыскивается, милиция просит обращаться по телефонам: 063-271-94-27; 063-276-51-14; 067-234-90-12; 280-61-18; 280-70-42 или «102».

Вознаграждение и конфиденциальность гарантируется, отметили в ГУМВД.