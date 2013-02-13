В киевском метро сломался поезд
12:34, 13 февраля 2013Киев
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Поломка произошла на «Кловской»
Причиной поломки стали технические неполадки поезда
В среду утром, 13 февраля, на Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена сломался поезд.
Поломка поезда произошла около 8:46 на станции метро «Кловская», сообщает Корреспондент.net со ссылкой на пассажиров.
Как сообщили изданию в Киевском метрополитене, остановка была связана с техническими неполадками самого поезда.
Пассажиров попросили покинуть вагоны, чтобы подать резервный состав. В 8:55 движение поездов было восстановлено.
Как сообщал УНИАН, Киевскому метрополитену срочно требуется 15 млн грн для замены изношенных 8 километров рельсов.
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