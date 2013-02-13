В Киеве ночью загорелись 5 автомобилей

Огонь с одного автомобиля перекинулся на четыре соседних

В ночь на 12 февраля в Шевченковском районе Киева произошло возгорание пяти автомобилей.

Информация о пожаре поступила на пункт связи «101» 12 февраля в 1.50, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Как выяснилось, на открытой местности гаражного кооператива по улице Рижской, 73-А по неизвестным причинам загорелся автомобиль Renault Vesta.

Огонь перекинулся на соседние четыре транспортных средства – Renault Kangoo, две Renault Scenic и Mitsubishi Galant.

В 2.39 с помощью трех автоцистерн пожар был ликвидирован.

В результате возгорания в Renault Vesta выгорели и повреждены моторный и багажный отсеки, салон, в Renault Kangoo – передние фары, бампер, решетка радиатора, левое переднее зеркало, в Mitsubishi Galant – подкрыльная обшивка, в одном Renault Scenic повреждена правая передняя фара, в другом – моторный отсек и салон.