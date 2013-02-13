СМИ: Прокаеву вернули в Лавру

Бывшая модель Влада Прокаева вернулась на работу в Киево-Печерскую лавру.

Об этом «Украинской правде. Жизнь» сообщили несколько сотрудников заповедника.

По информации источников, В.Прокаева ежедневно приходит в Лавру на работу и занимает один из кабинетов в административном корпусе.

«Она ежедневно приходит на работу, сидит в кабинете уволенной Зоринец (бывший заместитель гендиректора по экскурсионной работе). Что она делает – неизвестно, как непонятен и ее статус. Но она даже уже присутствовала на двух совещаниях у гендиректора заповедника. Это не тайна», – сказал собеседник.

Другой сотрудник заповедника сообщил, что В.Прокаева занимает должность советника гендиректора Любомира Михайлины.

В пресс-службе заповедника не смогли прокомментировать информацию о восстановлении В.Прокаевой и попросили направить информационный запрос.

УП также пыталась связаться с самой В.Прокаевой, но ее телефон не отвечает.

Как известно, летом в Лавре вспыхнул скандал. Сначала сотрудники заповедника возмущались назначением на должность гендиректора Виктории Лисничей, а на должность заместителя директора – В.Прокаевой. Вследствие конфликта руководства заповедника и коллектива, экс-гендиректор В.Лисничая подписала приказы об увольнении 4 своих заместителей и около 20 сотрудников заповедника. Среди них была и В.Прокаева.

После увольнения В.Прокаева призналась, что за должность она заплатила 50 тыс. долл. министру культуры Михаилу Кулиняку. Позднее министерство освободило гендиректора заповедника В.Лисничую, а В.Прокаева была восстановлена в должности.

Впоследствии на должность гендиректор был назначен Л.Михайлина, а должность заместителя гендиректора Киево-Печерского историко-культурного заповедника по международному сотрудничеству, которую занимала В.Прокаева, сократили.