В Киеве появится карта загрязнений города

На карту будут нанесены данные мониторинга / Фото: kiev-map.com.ua

В Киеве планируют создать карту загрязнений города.

Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики Денис Москаль, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«На заседании экологической комиссии мы утвердили перечень природоохранных мероприятий, которые будут реализованы в текущем году. В частности, мы обращаем внимание на проведение мероприятий, связанных с уменьшением выбросов в воздух и противодействием климатическим изменениям. Ведь сейчас выбросы вредных веществ в воздух столицы ежегодно увеличиваются на 6%, а выбросы углекислого газа (СО2) – на 7%», – отметил Д.Москаль.

Депутат подчеркнул, что наибольшим загрязнителем воздуха в столице является автомобильный транспорт, потому в этом году в городе будет проведено обследование автомагистралей для установки газоанализаторов автотрасс.

Д.Москаль заметил, что реализация мероприятий, направленных на уменьшение выбросов углекислого газа, будет способствовать выполнению Киевом взятых на себя обязательств в соответствии с Соглашением мэров о сокращении выбросов парниковых газов к 2020 году на 20%.

«Все данные мониторинга мы будем наносить на специальную карту загрязнений города. И каждый киевлянин сможет отслеживать состояние воздуха и водных ресурсов в своем районе. Как это поможет людям? Как минимум, пересмотрев эту карту, человек сможет избрать наиболее безопасную территорию с точки зрения экологии для прогулки с детьми», – отметил председатель комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики.

Кроме того, по информации Д. Москаля, в текущем году будет проведен мониторинг уровня загрязнения почвы, грунтовых вод, приземного слоя воздуха, сооружений, остатков оборудования и растительности на территории ОАО «Радикал», а также разработана Киевская городская стратегия предотвращения и адаптации к климатическим изменениям.

По его словам, соответствующие мероприятия будут реализованы за счет средств городского природоохранного фонда.