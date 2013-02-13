Прокуратура проверит законность реконструкции Гостиного двора

После пожара прокуратура решила провести проверку

Прокуратура Киева направила запрос в Инспекцию государственного архитектурно-строительного контроля относительно информирования о соблюдении требований градостроительного законодательства при проведении реконструкции Гостиного двора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Контролеры должны предоставить в прокуратуру информацию о соответствии строительной документации государственным строительным нормам, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 февраля в Киеве несколько часов горел Гостиный двор.

По предварительному заключению экспертов, причиной пожара в Гостином дворе стало короткое замыкание электропроводки.

Общественные активисты предположили, что причиной пожара в Гостином дворе могли быть многочисленные работы по реконструкции здания, которые проводились в течение предыдущих лет.

Справка УНИАН. Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году вместо старого двора (60-е годы XVIII в., архитектор Иван Григорович-Барский).

26 апреля 2012 г. Киевсовет предоставил разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка публичному акционерному обществу «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» на Контрактовой площади, 4 в Подольском районе для реконструкции здания Гостиного двора под торгово-офисный центр.

20 сентября 2012 года Киевсовет передал «Укрреставрации» в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

В ответ на планы власти сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить киевские активисты проводят акцию протеста.

3 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, согласно которому из Перечня памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации, исключен Гостиный двор.

14 января с.г. председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов сообщил, что по решению Министерства культуры Гостиный двор и еще 30 домов исторического Подола получили правовой статус комплекса памятников градостроительства местного значения. По его словам, теперь Гостиный двор будет не реконструирован, а отреставрирован.