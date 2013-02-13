В центре Киева мужчина открыл стрельбу по милиционерам

Мужчину подозревают в расстреле двух человек в Большой Дымерке / Фото: InfoSMI

В Киеве на улице Саксаганского подозреваемый в расстреле двух человек открыл стрельбу по сотрудникам милиции.

Как выяснилось, правоохранители проводили операцию по поимке мужчины, подозреваемого в расстреле двух человек в селе Большая Дымерка Броварского района Киевской области, сообщает «Комсомольская правда в Украине».

«Милиционеры знали, что он может быть опасен. Ведь он устроил очень дерзкую стрельбу в Дымерке. Это произошло 6 февраля. Он подъехал на своем автомобиле к местному магазину, вышел из машины и тут же повздорил с двумя мужчинами, которые стояли неподалеку. В результате конфликта он выпустил в них несколько пуль - в итоге оба сейчас с многочисленными травмами находятся в больнице», – рассказали изданию источники в МВД.

Личность стрелявшего установили быстро – им оказался 38-летний житель Броваров. Его объявили в розыск, в том числе межгосударственный.

«Но выяснилось, что скрывается он в Киеве. Его вычислили на улице Саксаганского и устроили облаву. Но при задержании он успел достать свой травматический пистолет и сделал из него несколько выстрелов. К счастью, он не ранил никого из сотрудников. Стрелял в основном вверх», – сообщили в милиции.

Задержанного обезвредили и обезоружили. Теперь к статье 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений), за которую мужчине грозит от 5 до 8 лет тюремного заключения, ему могут добавить статью за оказание сопротивления сотрудникам милиции.