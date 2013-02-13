Прокуратура обвинила киевскую милицию в давлении на бизнес

Прокуратура требует наказания для милиционеров / Фото: «Газета киевская»

Прокуратура Киева внесла представление начальнику столичной милиции с требованием прекратить безосновательные проверки субъектов предпринимательства и привлечь к ответственности милиционеров, которые оказывают давление на бизнес.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры Киева.

Как подчеркивается в сообщении, прокурорской проверкой установлено, что работники милиции, подменяя контролеров, проводят многочисленные проверки субъектов предпринимательства по вопросам, которые не относятся к их полномочиям, и являются исключительной компетенцией органов государственного контроля.

Кроме этого, милиционеры нередко безосновательно инициируют внеплановые проверки предпринимателей, в результате чего в короткий промежуток времени деятельность субъекта ведения хозяйства проверяется почти всеми контролерами местного и общегосударственного значения.

Как пример, отмечают в прокуратуре, к проверке законности установки временных сооружений торгового назначения работники столичного управления государственной службы борьбы с экономической преступностью (УГСБЭП) безосновательно привлекли органы пожарного надзора, СЭС, земельных ресурсов, гостехногенбезопасности, налоговой и экологической инспекции и др.

Между тем, единственным основанием размещения малых архитектурных форм на время проверки был договор об уплате паевого участия в содержании объектов благоустройства Киева, подчеркнули в прокуратуре, отметив, что контрольные полномочия по этому вопросу отнесены к компетенции Главного управления контроля над благоустройством КГГА, специалистов которого милиционеры к проверке не привлекали.

В другом случае вместо организации проверки жалобы киевлянина о нарушении его прав потребителя на автомойке в Подольском районе, столичные милиционеры в прошлом году безосновательно провели доследственную проверку лицензионной деятельности предпринимателя. В то же время деятельность по предоставлению услуг по мойке автомобилей лицензированию вообще не подлежит. Однако обращение гражданина по существу оставлено без рассмотрения.

К тому же, проверки работниками столичного УГСБЭП проводятся без соответствующего направления, форма и порядок получения которого определена законодательством, отметили в прокуратуре.

Поэтому в представлении прокуратура требует прекратить незаконные и безосновательные проверки бизнеса, не допускать подмену органов государственного контроля.

Кроме этого, за неправомерное вмешательство в предпринимательскую деятельность прокуратура требует привлечь к дисциплинарной ответственности работников столичной милиции.