Возле «Олимпийского» завтра ограничат парковку

На «Олимпийском» пройдет футбольный матч / Фото: tov-tob.livejournal.com

Столичная Госавтоинспекция информирует, что в связи с проведением 14 февраля в 20 часов на НСК «Олимпийский» футбольного матча Лиги Европы УЕФА между командами ФК «Динамо» (Киев, Украина) – ФК «Бордо» (Бордо, Франция), на прилегающих к стадиону улицах будет ограничена парковка транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УГАИ Киева.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, в частности свободного передвижения болельщиков к НСК «Олимпийский», Госавтоинспекция просит водителей не оставлять транспорт, а также с 8 часов утра не парковать автомобили на тротуарах улиц Физкультуры, Большой Васильковской (ул. Красноармейская), Жилянской, Шота Руставели, Саксаганского и Эспланадной.

Госавтоинспекция советует и водителям, и пешеходам быть осмотрительными, неуклонно соблюдать сигналы регулировщиков, требования дорожных знаков, и, прежде всего, временно установленных.