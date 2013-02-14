В Киеве открылась выставка современного искусства (фото)

На выставке представлены живопись, графика, скульптура и фотография / Фото: «Комментарии»

IV выставка-ярмарка Fine Art Ukraine 2013 открылась сегодня в столичном Художественном арсенале.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, на выставке представлена широкая палитра современного изобразительного искусства – живопись, графика, скульптура, фотография, экспозиции от ведущих отечественных галерей и образовательная программа.

Главный проект выставки – «Матч пойнт 88: за мгновение до новой жизни». Это последняя коллекция советского периода, собранная на базе фондов Дирекции выставок Национального союза художников Украины. По замыслу авторов она должна стать попыткой вернуть украинскому обществу подзабытое советское звено исторической цепи и продемонстрировать логику общественного развития и преемственность и непрерывность украинской культурной традиции.

Среди специальных проектов также представлены: проект «Бебеля, 19. Квартирные выставки. Одесса, 1975-1979»; художественный проект «Траектория»; проект Алины Бачуриной «Маленькая, белая ...»; «Несоциалистический реализм» от Михаила Илько, «Экспансия цвета» от Петра Лебединца, «Клуб украинских мастеров (KУМ)» и «Школа фотографии» Виктора Марущенко.

Выставка будет работать 14-24 февраля.

Председатель КГГА Александр Попов, который осмотрел экспозицию, сказал: «Такие проекты нужны столицы, ведь это часть нашей ментальности, воплощение нашего стремления к культуре. Мне приятно, что именно столичный Художественный арсенал в очередной раз утверждается на позиции законодателя культурной моды в Украине».