Станцию метро «Теремки» обещают закончить до Дня Конституции
На станцию выделят 100 миллионов
Станцию достроят или ко Дню Киева, или ко Дню Конституции
Председатель Киевской городской администрации Александр Попов сообщил, что с принятием бюджета столицы появилась возможность стабильного финансирования достройки станции метро «Теремки», уточнив, что в самое ближайшее время будет выделено 100 млн грн.
Об этом столичный градоначальник сказал во время ознакомления с ходом пуска станции.
«С принятием городского бюджета у нас появилась возможность стабильно финансировать строительство и правительство на этой неделе приняло решение о выделении 100 млн грн на строительство метрополитена. Таким образом, у нас сформирован бюджет этого строительства», - отметил А.Попов.
Председатель КГГА отметил, что на данный момент завершено строительство станции в общей сложности на 30%.
«Котлован сделан на 50%, крепления и перекрытия на 60%, на 100% завершено строительство вестибюля», - уточнил столичный градоначальник.
В связи с этим А.Попов сказал, что завершить запуск станции метро «Теремки» станет возможным в первом полугодии 2013 года, ориентировочно ко Дню Киева.
«Есть два варианта, которые мы можем рассматривать, это может быть День Киева или День Конституции Украины, то есть первое полугодие», - заявил А.Попов.
Как ранее сообщал УНИАН, в конце января Александр Попов заявлял, что введение в эксплуатацию станции столичного метро «Теремки» могут отложить на три месяца, то есть ко Дню Независимости, из-за проблем с финансированием.
По словам А. Попова, строительство одной станции и прокладка 1200 метров путей на сегодняшний день стоит до 800 млн грн.
В бюджете столицы на 2013 год, который принял Киевсовет 8 февраля, предусматривается выделение в целом 750 млн грн на строительство станции метро «Теремки», Подольского мостового перехода и реконструкцию транспортной развязки на Почтовой площади.