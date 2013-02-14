СМИ: Омельченко попал в аварию в центре Киева

ДТП произошло возле станции метро «Арсенальная» / Фото: «Главком»

В Киеве около 9 часов утра возле станции метро «Арсенальная» джип бывшего мэра Киева Александра Омельченко вылетел на полосу встречного движения и врезался в забор.

Автомобиль Омельченко преградил дорогу джипу Mercedes, который двигался по своей полосе, но столкновения удалось избежать, сообщает «Главком».

На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ, которые, поговорив с экс-мэром, отпустили его.

Как известно, это уже не первая авария с участием Омельченко. Так, 25 ноября 2009 года бывший мэр Киева, двигаясь на автомобиле Mitsubishi Pajero со стороны Конча-Заспы в направлении Киева, совершил наезд на 48-летнего мужчину, который переходил проезжую часть.

От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте происшествия.