Председатель еще одной райадминистрации Киева ушел в отставку

13:58, 14 февраля 2013
Киев
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Шевчук вышел на пенсию

Председатель Днепровской райгосадминистрации Киева Александр Шевчук написал заявление об отставке.

Об этом в четверг сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, передает «Тиждень.ua».

«В Днепровском районе Шевчук Александр Семенович решил уйти на пенсию и такое заявление у меня есть. Об Оболонском районе поговорим на следующей неделе», – сказал Попов.

По его словам, назначение освобожденных председателей РГА в Киеве Президент должен сделать на следующей неделе.

Напомним, в январе Попов внес представление Президенту об увольнении с должностей руководителей трех районных госадминистраций Киева: Голосеевской, Святошинской и Подольской.

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