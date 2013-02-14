Председатель еще одной райадминистрации Киева ушел в отставку
13:58, 14 февраля 2013Киев
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Шевчук вышел на пенсию
Председатель Днепровской райгосадминистрации Киева Александр Шевчук написал заявление об отставке.
Об этом в четверг сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, передает «Тиждень.ua».
«В Днепровском районе Шевчук Александр Семенович решил уйти на пенсию и такое заявление у меня есть. Об Оболонском районе поговорим на следующей неделе», – сказал Попов.
По его словам, назначение освобожденных председателей РГА в Киеве Президент должен сделать на следующей неделе.
Напомним, в январе Попов внес представление Президенту об увольнении с должностей руководителей трех районных госадминистраций Киева: Голосеевской, Святошинской и Подольской.
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