Столичные чиновники попались на растрате 300 тысяч

Деньги израсходованы при покупке медоборудования / Фото: Uainfo

Прокуратура Оболонского района Киева открыла уголовное производство в отношении должностных лиц Оболонской райгосадминистрации, которые во время закупки медицинского оборудования незаконно израсходовали почти 300 тыс. грн бюджетных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе районной прокуратуры, Оболонской РГА в 2011 году по результатам тендера был заключен договор купли-продажи аппарата УЗ-диагностики для детской поликлиники № 1 стоимостью 600 тыс. грн.

Прокурорской проверкой установлено, что аппарат был приобретен по завышенной стоимости, поскольку разница между стоимостью приобретения и таможенной стоимостью ввезенного на территорию Украины медицинского оборудования – почти 300 тыс. грн.

В соответствии с постановлением Кабинета министров «О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения» № 955 от 17.10.2008 на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, которые закупаются полностью или частично за бюджетные средства, предельные снабженческо-сбытовые надбавки не могут превышать 10% оптово-отпускной цены, а предельные торговые (розничные) надбавки – 10% от закупочной цены.

Прокуратура внесла сведения об уголовном правонарушении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) в Единый реестр досудебных расследований. Расследование поручено Оболонскому райуправлению милиции.