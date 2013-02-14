Омельченко заявил, что его джип сам врезался в забор

По словам Омельченко, никакого ДТП не было

На момент ДТП с участием автомобиля бывшего мэра Киева Александра Омельченко последнего не было за рулем.

Об этом он заявил в комментарии «Сегодня».

По словам экс-градоначальника, он вышел из машины возле станции метро «Арсенальная», чтобы купить свежую прессу.

«Выйдя из машины, я оставил дверь открытой, как обычно и делаю. Ведь мне нужно всего две минуты на покупку. Купив газеты, я увидел, что моя машина покатилась. Я даже подумал, что ее тихонько угоняют», – рассказал Омельченко.

В этот момент на перекрестке находился сотрудник ГАИ, который сразу поднял жезл и остановил движение.

«Я подумал, что он пытается спасти мою машину от угонщиков. А потом инспектор мне рассказал, мол, смотрю, катится машина без водителя. Подумал, что водителю стало плохо, и он откинулся на спинку кресла и его не видно. Машина уперлась в бортик и немного повредила крыло. В это время подошел и я», – утверждает Омельченко.

«Так что никакого ДТП, о котором пишут в СМИ, не было. Можете сами узнать об этом в ГАИ», – подытожил он.

Как ранее сообщал УНИАН, около 9 часов утра возле станции метро «Арсенальная» джип Омельченко вылетел на полосу встречного движения и врезался в забор.