В центре Киева горела баня (фото)
Эвакуированы два человека
Баня расположена на Пушкинской, 19
В четверг, 14 февраля, в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Пушкинской, 19 загорелась баня.
Сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный центр в 11.06, информирует пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
По указанному адресу оперативно прибыли Соломенские спасатели. Во время тушения пожара огнеборцы спасли двух жителей дома.
В 11:25 пожар был ликвидирован. Огнем повреждена обшивка бани, закопчены стены и потолок.
Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводов.
На месте происшествия работали два пожарно-спасательные подразделения Соломенского управления гражданской защиты ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Киеве