В центре Киева горела баня (фото)

Баня расположена на Пушкинской, 19

В четверг, 14 февраля, в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Пушкинской, 19 загорелась баня.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный центр в 11.06, информирует пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

По указанному адресу оперативно прибыли Соломенские спасатели. Во время тушения пожара огнеборцы спасли двух жителей дома.

В 11:25 пожар был ликвидирован. Огнем повреждена обшивка бани, закопчены стены и потолок.

Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводов.

На месте происшествия работали два пожарно-спасательные подразделения Соломенского управления гражданской защиты ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Киеве