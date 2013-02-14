Суд окончательно запретил застройку Печерских холмов

Застройщик не согласовал проект с органами архитектуры и градостроительства / Фото: «Украинская правда»

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб застройщика жилого комплекса на улице Киквидзе, 23.

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.

В ведомстве напоминают, что Киевсоветом в 2006 году были заключены с ООО «Инновационная строительная компания» и ООО «Украинский фонд развития регионов» два договора аренды более 2 га земли вдоль улицы Киквидзе, 23 – между домами по улице Ольшанской и улице Подвысоцкого.

Договоры были заключены для строительства, эксплуатации и обслуживания жилого, офисно-торгового и спортивно-оздоровительного комплекса со встроенной инфраструктурой и подземным паркингом.

Прокурорской проверкой установлено, что застройщиком проект отвода земельного участка не был согласован с органами архитектуры, охранами культурного наследия и градостроительства, а также природоохранными и санитарно-эпидемиологическими органами.

Хозяйственный суд признал недействительными договоры аренды более 2 га земли, заключенные Киевсоветом с ООО «Инновационная строительная компания» (1,69 га) и ООО «Украинский фонд развития регионов» (0,64 га).

Апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы застройщика на решение суда первой инстанции о признании недействительными договоров аренды земли, где было начато незаконное строительство. Решения Хозяйственного суда Киева оставлены без изменений.