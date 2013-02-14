Ртуть из Киева решили вывезти за границу

В ходе круглого стола эксперты решали, как очистить Киев от ртути / Фото: Life Globe

Ртутьсодержащие вещества с территории киевского завода «Радикал» планируют вывезти за пределы Украины.

Об этом во время круглого стола, на котором специалисты обсуждали экологические проблемы завода «Радикал» и пути их решения, сообщила директор Департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации Людмила Денисюк.

«Городская власть обеспокоена той ситуацией, которая сложилась на территории бывшего химического завода «Радикал». Мы должны избавить киевлян от этого опасного соседства. В прошлом году мы профинансировали соответствующие исследования и оценку реального состояния опасности для людей и сегодня во время круглого стола убедились, что специалисты провели серьезную работу в этом направлении», – цитирует Денисюк пресс-служба КГГА.



По ее словам, ученые разработали технико-экономическое обоснование, а также провели исследования воздуха, почвы и сооружений, находящихся на территории завода.

«Сейчас мы видим несколько вариантов решения этого вопроса, однако, вероятно, что часть ртутьсодержащих веществ будет вывезена за пределы Украины, где существуют соответствующие технологические мощности», – отметила директор Департамента промышленности.

Также она заверила, что городская власть во главе с Александром Поповым уделяет вопросу утилизации опасных отходов очень серьезное внимание, так как от этого зависит жизнь и здоровье киевлян. Так, в прошлом году впервые от опасного бериллия полностью была очищена территория завода «Запад».