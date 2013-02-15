В Киевской области разоблачили 60 коррупционеров

Общая сумма ущерба составляет более 39 млн грн / Фото: «Сегодня»

Благодаря принятым организационно-практическим мерам в 2012 году прокуратурой Киевской области расследовано и направлено в суд 56 уголовных дел о коррупционных преступлениях в отношении 60 человек.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, в частности, в суд с обвинительными заключениями направлены уголовные дела:

- за присвоение, растрату имущества или завладение путем злоупотребления служебным положением (ст. 191 УК Украины) – 2;

- за злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364 УК Украины) – 22;

- за злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права (ст. 364-1 УК Украины) – 1;

- за превышение власти или служебных полномочий (ст. 365 УК Украины) – 9;

- за превышение полномочий должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы (ст. 365-1 УК Украины) – 1;

- за получение взятки (ст. 368 УК Украины) – 16;

- за коммерческий подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы (ст. 368-3 УК Украины) – 1;

- за вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления (ст. 375 УК Украины) – 1.

В уголовных делах о преступлениях с признаками коррупционных деяний, досудебное расследование по которым закончено органами прокуратуры, общая сумма ущерба составляет более 39 млн грн. Из них 4,2 млн грн возмещено, на остальную сумму наложен арест.

Как отметили в пресс-службе, вопрос противодействия коррупции находится на постоянном контроле прокуратуры области.