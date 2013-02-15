Судья, раздавший земли на Киевщине, может избежать наказания

Суд отказался комментировать действия своего работника / Фото: job-sbu.org

Судья Обуховского районного суда, который занимался махинациями с землями на Киевщине, до сих пор занимает свою должность.

Более того, по мнению юристов, он может вообще избежать наказания, сообщает ТСН.

Прокуратура выявила земельные махинации случайно во время внеплановой проверки земельных судейских решений.

Оказалось, что судья фактически раздавал леса на Киевщине. Например, почти 9 гектаров зеленых насаждений в Обуховском районе судья забрал у государства, признал их землями сельскохозяйственного назначения и разделил между девятью лицами.

В свою очередь, суд отказался комментировать действия своего работника.

Имя подозреваемого, пока будет длиться судебный процесс, не разглашается. Но в прокуратуре говорят, что он занимал одну из руководящих административных должностей в суде.

Вину судьи прокуратура считает доказанной и уже передала дело в суд.

Но случаи, когда лес признают не лесной зоной, случаются довольно часто, особенно на Киевщине. Ежегодно их фиксируют десятками, а то и сотнями.

Неудивительно и то, что подозреваемый в махинациях судья и в дальше занимает свою должность. Согласно украинскому законодательству, обвиняемого в чем-то представителя Фемиды не только трудно осудить, но даже уволить.