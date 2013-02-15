В Киеве столкнулись четыре автомобиля и маршрутка (фото)

В результате ДТП пострадали четыре человека

В четверг, 14 февраля, на Харьковском шоссе, 46 в Дарницком районе Киеве произошло столкновение четырех автомобилей и маршрутного такси.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, информация о ДТП поступила от оперативного дежурного ГАИ в 15:54.

По предварительной версии, автомобиль Fiat Doblo, который двигался с Ленинградской площади в направлении Борисполя, выехал на встречную полосу. Вследствие этого произошло столкновение с другим транспортным средством – Daewoo Lanos.

Через некоторое время к ним «присоединились» Lada, BMW и маршрутное такси «Богдан», которые двигались позади Fiat и Daewoo.

В результате ДТП водителей Fiat Doblo и Daewoo Lanos зажало в автомобилях между панелью приборов и сиденьем. Спасатели с помощью шансового инструмента освободили пострадавших.

Каретой скорой медицинской помощи водители и еще двое пассажиров автомобилей были госпитализированы.

Водители и пассажиры Lada, BMW и маршрутного авто «Богдан» в результате происшествия не пострадали.

Причину ДТП выясняют правоохранительные органы.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве