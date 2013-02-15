Киевская чиновница попалась на взятке в 10 тысяч
13:17, 15 февраля 2013Киев
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Открыто уголовное производство
Женщина получила взятку от частного предпринимателя
В Киеве за получение взятки в размере 10 тыс. грн задержана чиновница коммунального автотранспортного предприятия.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, она требовала и получила взятку от частного предпринимателя за подписание договора на обслуживание его автотранспорта и предоставление в аренду части территории указанного предприятия.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).
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