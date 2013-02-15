В Киеве до конца года установят 150 паркоматов

Киевлянам обещают парковок и стоянок на 21 657 машиномест

В этом году коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис» планирует установить в столице 150 паркоматов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя директора коммунального предприятия «Киевтранспарксеривс» Дениса Салобаенко.

По его словам, сейчас в Киеве функционирует 87 паркоматов, 30 из которых появились в начале 2013 года.

Д.Салобаенко напомнил, что проектом «Программы развития единого парковочного пространства в Киеве до 2015 года» предусмотрено увеличение обеспеченности населения местами парковки и хранения автотранспорта на 21 657 машиномест. Среди них: 3857 машиномест в паркингах, 4300 – дневные парковочные площадки, 10 000 – ночные (круглосуточные), 2000 – экопарковки и 1500 машиномест – перехватывающие площадки.

Кроме того, соответствующей программой предусмотрены мероприятия по обустройству паркоматами 160 парковочных площадок, а также повышение скорости движения транспорта на улично-дорожной сети и улучшение экологической обстановки в столице.

В настоящее время программа находится на согласовании в Департаменте транспортной инфраструктуры и в комиссиях Киевсовета. К выполнению мероприятий, прописанных в документе, будут привлекать инвесторов.

Также, по словам Д.Салобаенко, возле станции метрополитена «Ипподром» на просп. Академика Глушкова, 5 за собственный счет профильного предприятия обустраивается перехватывающая парковочная площадка

«Парковочная площадка будет оснащена автоматическим въездным и выездным терминалом, современной системой охраны, освещением, системой видеонаблюдения. Кроме того, будет введен специальный тариф, который позволит автовладельцам оставлять транспортные средства на длительное время», – заметил Д.Салобаенко.

Он добавил, что коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис» постоянно увеличивает поступление сбора за места парковки транспортных средств в бюджет города. Если в 2011 году эта сумма составляла 18 430 грн, то в 2012 году она увеличена в 1,6 раза и составляет 29 575 грн.