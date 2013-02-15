В оппозиции рассказали, когда займутся киевскими выборами

Депутат от «УДАРа» Валерий Карпунцов

Политическая партия «УДАР» и ВО «Батькивщина» будут требовать в Верховной Раде рассмотрение законопроектов о назначении выборов мэра Киева и Киевсовета на 2013 год сразу после решения вопроса с личным голосованием народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола в Институте Горшенина сообщил народный депутат от «УДАРа» Валерий Карпунцов.

«У нас есть пул наработанных нормативно-правовых актов, которые решают вопросы в законодательном поле по городу Киеву. Это законопроекты «УДАРа» и «Батькивщины». Мы будем настаивать, чтобы они выносились на рассмотрение в первую очередь. Это будет первый вопрос сразу после решения вопроса с личным голосованием», – подчеркнул депутат.

По его словам, кроме вопроса назначения выборов в столице на 2013 год, оппозиция хочет рассмотреть законопроекты о расширения полномочий Киевского городского головы и введения двухтуровой системы голосования во время выборов мэра столицы.

Присутствующий на круглом столе народный депутат от «Батькивщины» Александра Кужель также добавила, что оппозиция вынесет на рассмотрение парламента законопроект о восстановлении института районных в городе Киеве советов и ликвидации райадминистраций.

Как отметил председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко, полномочия столичного городского головы завершились еще в прошлом году, а срок действия Киевсовета закончится 28 мая. Поэтому, по его мнению, самая удобная дата проведения выборов – 2 июня 2013 года. Он также добавил, что в связи с тем, что в столице 1100 избирательных участков, на обеспечение проведения выборов в столице необходимо около 70 млн грн.

Вместе с тем, по словам народного депутата Олега Ляшко (внефракционный), выборы в столице в этом году могут не состояться, если власть не найдет кандидата, который бы гарантированно одержал победу. О.Ляшко также отметил, что его Радикальная партия приняла решение принимать участие в выборах в Киевсовет, и он рассчитывает на поддержку не менее 10% киевлян. Относительно участия в мэрской кампании О.Ляшко решения еще не принял.