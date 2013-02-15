Скоростной трамвай на Троещине перевез миллион пассажиров

Трамваем ежедневно пользуется 14-16 тысяч киевлян

Киевский скоростной трамвай на Троещине за 3,5 месяца работы перевез более 1 миллиона пассажиров от станции «Милославская» до станции «Троещина-2», из которых более 850 тысяч воспользовались пересадочным узлом на городскую электричку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, лишь в первый день работы скоростного трамвая было перевезено около 9 тысяч жителей Троещины. Теперь ежедневно в рабочие дни этой линией пользуется 14-16 тысяч пассажиров.

Напомним, что добраться до правобережной части Киева жители Троещины могут всего за 2 гривны, приобретя комбинированный билет «Городская электричка – трамвайные маршруты № 4, 5, специальные автобусные маршруты № 59, 60, 61 и троллейбусный маршрут № 2». Такой комби-билет не только удобен в использовании, но и позволяет пассажирам экономить, ведь его стоимость на 1-2 гривни ниже, чем стоимость билетов на трамвай и на электричку, приобретенных отдельно.