В Киеве закрыли реабилитационный центр для инвалидов

В Соломенском районе Киева власти закрыли уникальный центр развития детей с особыми потребностями «Социально-реабилитационный центр для детей и молодежи с функциональными ограничениями «Родина».

Об этом «Украинской правде. Киев» сообщили родители детей, которые занимались в центре.

В письме родители отметили, что объявляют бессрочную акцию протеста против произвола чиновников.

«С закрытием центра теряется уникальная методика адаптации детей-инвалидов к жизни, ведь власть уничтожает более 12 лет опыта, достижений и наработок центра, который предоставлял реальную поддержку семьям с особыми детьми, занимался детьми и молодежью независимо от возраста, тяжести диагноза и территориальной принадлежности, имел массу действующих и запланированных проектов», – говорится в письме.

По словам родителей, за период существования Центра около 300 семей получили поддержку, 19 детей получили возможность посещать государственные учебные заведения. В 2012 году на реабилитации в Центре находилось 29 детей в возрасте до 18 лет и 11 молодых инвалидов.

«Практически все программы центра «Родина» реализовывались за средства родителей и благотворителей, на базе общественной организации. Государственное финансирование центра составляло всего лишь 25-75 тысяч гривен в год», – говорится в сообщении.

Родители и общественные активисты уверены, что происходит «рейдерский захват» помещения со стороны государственных чиновников.

«Новая директор сразу заменила замки и, по сути, закрыла членам ОО «Родина», которые 12 лет создавали Центр, доступ в помещение. Хотя ремонт, учебное оборудование, реабилитационное оборудование, сенсорная комната, микроавтобус, методические и рабочие материалы – все делалось за средства благотворителей и родителей и на балансе ГО «Родина», – говорится в письме.

Активисты отметили, что на работников центра и родителей оказывается давление.

«Со стороны ряда чиновников нам было указано, что в случае повторных обращений и поднятия упомянутых вопросов наше положение только ухудшится, угрожали судебной волокитой за попытки приглашать прессу и телевидение для освещения этого вопроса», – говорится в письме.

Родители и активисты отметили, что «многочисленные обращения к КГГА и Соломенской райгосадминистрации по исправлению ситуации результата не дали».