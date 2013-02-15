Пабат уже может дышать самостоятельно – СМИ

Рядом с Александром находится его супруга Иванна

Депутат Киевсовета Александр Пабат, который серьезно пострадал от взрыва салюта и сейчас лечится в немецкой клинике, страдает от сильных болей.

Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на окружение, близкое к семье депутата.

По информации издания, Александр уже пришел в сознание. Он отключен от аппарата искусственного дыхания и самостоятельно дышит.

Ест он тоже сам, правда, пока через трубочку. Известно, что ему провели одну операцию, которая закончилась успешно.

Врачи уверяют, что зрение в одном глазу ему спасли. Рядом с ним находится его супруга Иванна.

Напомним, Александр Пабат в конце января отмечал на даче день рождение сына. В честь ребенка запускали салют, однако он почему-то не сработал. Когда Александр наклонился над устройством, чтобы посмотреть, в чем дело, раздался взрыв, одна из ракет попала ему в лицо.

В результате происшествия депутат потерял один глаз.