Милиция до сих пор разбирается, что произошло в Главпочтамте

Драка между активистами ВО «Свобода» и милицией

Столичная милиция продолжает расследование 10 уголовных производств относительно событий 29 января в Главпочтамте при избрании Общественного совета КГГА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

Как напомнили в милиции, тогда в ходе учредительного собрания по формированию Общественного совета между собравшимися возникла словесная перепалка, которая затем переросла в конфликт.

«Благодаря своевременному вмешательству правоохранителей конфликт был урегулирован. После инцидента в милицию обратились граждане, народные депутаты, которые во время сутолоки получили телесные повреждения, и представители администрации здания относительно повреждения имущества в помещении, где проходило заседание», – отмечается в сообщении.

Вся информация о происшествиях была внесена в Единый реестр досудебных расследований и начаты 20 уголовных производств по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: статья 125 «Преднамеренное нанесение легких телесных повреждений», статья 194 «Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества», статья 296 «Хулиганство», статья 259 «Заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности» и статья 344 «Вмешательство в деятельность государственного деятеля».

На данное время, в соответствии с действующим законодательством и по результатам досудебного расследования, 10 уголовных производств закрыты в связи с отсутствием в них события преступления и с просьбами заявителей их заявлениями не заниматься, сообщили в ГУ МВД Киева.

В то же время в производстве следственного отдела Шевченковского райуправления милиции находятся 10 уголовных производств. В частности, по ч. 1 ст. 125 УК Украины – по заявлениям присутствовавших на тот момент в зале народного депутата Украины и активистов одной из политических партий о причинении им телесных повреждений. Решение в отмеченных производствах будет принято после проведения потерпевшим судебно-медицинской экспертизы, проинформировали в милиции.

Кроме этого – 2 уголовных производства по ч. 1, 2 ст. 296 УК Украины, по факту совершения хулиганских действий в помещении «Укрпочта», сообщили в милиции.

Как сообщалось, 29 января в здании Главпочтамта на Крещатике состоялось учредительное собрание Общественного совета при КГГА. В собрании приняли участие более 400 делегатов. При этом около 200 из них, представляя провластно настроенные общественные организации, смогли объединиться и обеспечить избрание руководства совета.

Это вызвало возмущение представителей оппозиционных организаций во главе с представителями ВО «Свобода», в результате чего возникла драка. Для реагирования в здание прибыли представители «Беркута».