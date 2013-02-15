В Киеве на мужчину упала снежная глыба
Пострадавший отделался гематомой
ЧП произошло в Соломенском районе
На улице Молодогвардейской в Соломенском районе Киева на мужчину упала снежная глыба.
Как выяснилось, глыба спрессованного снега сорвалась с крыши дома №12 и упала на голову 48-летнему прохожему, который находился рядом со зданием, сообщает «Комсомольская правда в Украине».
Первую помощь пострадавшему оказали очевидцы, они же вызвали скорую помощь.
«Мужчину доставили в больницу скорой помощи. Ему повезло. Огромная глыба прошла по касательной, и пострадавший получил лишь гематому мягких тканей головы. Его обследовали и отпустили домой», – рассказали медики.
Ответственными за падение сосулек являются балансодержатели территории, которые должны ограждать здания красными лентами и очищать крыши от сосулек. Если травмы, которые получил прохожий, признают серьезными, виновных ждет уголовная ответственность.