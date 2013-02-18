Попов решил не увольнять главу «Киевавтодора»

Руководитель коммунальной корпорации “Киевавтодор” Георгий Глинский останется на своей должности, несмотря на неудовлетворительное состояние дорог в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель КГГА Александр Попов на брифинге после коллегии в горгосадминистрации.

“Для того чтобы мы выполнили работы в сжатый срок эффективно, я считаю, это мое личное мнение, что нам не нужно проводить кадровые изменения в “Киевавтодоре”, - сказал А.Попов.

По его словам, до завтрашнего дня руководитель “Киевавтодора” должен предоставить в КГГА предложения по выходу из ситуации, сложившейся в связи с неудовлетворительным состоянием дорог.

Вместе с тем А.Попов добавил, что принял решение уволить руководителя ДЭУ Голосеевского района, а также предупредить о возможности увольнении руководителя Святошинского ДЭУ, если на протяжении месяца его робота не улучшится.

А.Попов отметил, что плохое состояние дорог в Киеве в первую очередь связано с тем, что срок эксплуатации 85% дорожного покрытия достигает 15-30 лет, что в 1,5-3 раза больше срока службы.

По словам председателя КГГА, в этом году столица будет акцентировать внимание не на текущем ремонте дорог, а на их капитальной реконструкции. Капитально отремонтировать планируется около 500 тыс. кв. м дорог, в частности, реконструировать проспект Победы, сообщил он.

На текущий ремонт, сказал А.Попов, будет выделено не более 200 млн грн.