Суд Киевщины запретил строить автосалон на государственной земле

Иск подал природоохранный прокурор области / Фото: job-sbu.org

Прокуратура предотвратила незаконное строительство торгового комплекса в Киевской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В частности, как говорится в сообщении, решением Хозяйственного суда Киевской области, оставленным без изменений постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда и постановлением Высшего хозяйственного суда Украины, удовлетворен иск межрайонного природоохранного прокурора области. Иск был заявлен в интересах государства в лице Главного управления Госкомзема в Киевской области к ООО «Шелтон».

Проверкой установлено, что общество заключило договор аренды земельного участка общей площадью более 1,7 га на 49 лет для строительства торгового комплекса (комплекса автодорожного сервиса и автосалона) за счет земель государственной собственности. Рыночная стоимость земли составляет 3 млн 468 тыс. грн.

Кроме того, был разработан и утвержден проект отведения земельного участка в аренду. Однако указанный проект землеустройства был разработан по заказу ООО «Шелтон» без принятия соответствующего решения о предоставлении разрешения на его разработку и без всех необходимых согласований контролирующих органов, подчеркнули в прокуратуре.

Суд признал недействительным решение об утверждении проекта отвода земельного участка ООО «Шелтон» для строительства торгового комплекса. Договор аренды земельного участка признан недействительным с момента заключения.

На сегодняшний день решение суда выполнено, отметили в прокуратуре, добавив, что указанный земельный участок возвращен в собственность государства.