СМИ: Из окна киевской гостиницы выпал пьяный россиянин (фото)

На данный момент мужчина находится в реанимации

В Киеве с третьего этажа гостиницы «Салют» на площади Славы выпал постоялец.

Как выяснилось, пострадавший является гражданином России, сообщает «Сегодня».

«Я как раз проходил мимо, и тут чуть ли не на голову прохожим упал молодой мужчина в джинсах и куртке. Он ударился о металлический тент кафе возле гостиницы, а потом упал на асфальт», – рассказал очевидец ЧП.

Мужчина был госпитализирован в больницу №17. «Он находится у нас в реанимации, состояние стабильное, будет жить», – сообщили изданию в больнице.

В гостинице утверждают, что россиянина спас алкоголь. «Алексей выжил, наверное, из-за того, что был сильно пьян. На входе в отель он вел себя так, будто у него белая горячка. Охрана даже не хотела его пускать, но он ведь снимал у нас номер», – рассказали в гостинице.

Россиянин приехал в Киев несколько дней назад в командировку вместе с другом. Они сняли номер на третьем этаже за 650 грн.

Работники гостиницы и правоохранительные органы считают, что с балкона мужчина выпал сам. «У милиции сейчас основная версия, что это был несчастный случай», – отметила пресс-офицер Печерского РУВД Наталья Стеценко.

Фото: «Сегодня»