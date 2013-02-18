На киевские дороги высыпали почти весь запас соли

Глинский надеется, что зима скоро покинет Киев

На ликвидацию последствий непогоды на столичных дорогах у «Киевавтодора» осталось 6,5 тысячи тонн соли из 45 тысячи тонн.

Об этом заявил глава «Киевавтодора» Георгий Глинский во время расширенного заседания Коллегии Киевской городской государственной администрации, сообщает «Киев. Комментарии».

По его словам, этой зимой на дороги уже было потрачено 38 тонн соли.

«Мы надеемся, что зима скоро покинет город и Украину, и нам хватит этой соли», – отметил Глинский.

В то же время, глава КГГА Александр Попов сообщил, что он дал поручение правоохранительным органам расследовать факты хищения соли.

«Мне очень досадно, так опозориться на всю Украину с этой солью. По два посредника и никакого учета», – подчеркнул Попов.

КГГА намерена дополнительно закупить для посыпания улиц 4 тысячи тонн соли.