В киевском заливе утонул рыбак

Киевлянин пошел на рыбалку и не вернулся

В заливе Берковщина реки Днепр по улице Днепровская набережная, 1 в Киеве было найдено тело мужчины.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 16 февраля в службу спасения «101» поступило сообщение от граждан о том, что их родственник ушел в пятницу на рыбалку и не вернулся.

По указанному адресу выехал личный состав отделения водолазно-спасательных работ. На месте происшествия спасателей уже ждал брат рыбака с найденной на льду обувью.

Водолазы погрузились под воду и начали поисковые работы. На расстоянии 50 метров от берега на глубине 7 метров спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. С помощью водолазного снаряжения бойцы достали погибшего и доставили его на берег, где их уже ждала оперативно-следственная группа.