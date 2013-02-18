Милиция отпустила защитников Гостиного двора

По словам правоохранителей, никакого штурма Гостиного двора не было

В милиции опровергают информацию о задержании защитников Гостиного двора в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

В частности, как отмечается в сообщении, «сегодня на полосах некоторых интернет-изданий появилась информация о том, что сотрудники милиции штурмуют Гостиный двор. Также сообщалось о задержании 5 активистов, которые находились на территории, прилегающей к Гостиному двору».

В связи с этим ОСО подчеркивает, что никакого штурма Гостиного двора со стороны правоохранителей не было.

Как объясняют в милиции, сегодня в 8.30 утра по спецлинии «102» в Подольское райуправление ГУМВД Украины в Киеве поступило сообщение о том, что неизвестные проникли на охраняемую территорию Гостиного двора.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и руководство Подольского райуправления милиции.

Там к работникам милиции с заявлением обратился директор ПАО «Укрреставрация», который сообщил о том, что 18 февраля около 8.30 неизвестные лица, приблизительно 12 человек, пытались проникнуть на территорию Гостиного двора и угрожали по телефону физической расправой, сообщили во ОСО.

Кроме заявителя и охраны, на территории Гостиного двора находились 6 активистов общественной организации «Старый Подол», которые утверждали, что в 8.20 к ним подошли работники службы охраны и попросили покинуть территорию Гостиного двора, на что последние согласились, рассказали в милиции.

Для выяснения всех обстоятельств инцидента активисты и сотрудники охранной фирмы были приглашены в Подольское райуправление милиции. Там они дали объяснения работникам милиции, после чего были отпущены, отметили в ОСО.

Данное событие внесено в Единый реестр Подольского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве. На данное время проводится дополнительная проверка, заверили в милиции.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Александр Бригинец заявил, что утром 18 февраля милиция задержала пятерых защитников Гостиного двора.

В частности, по словам А.Бригинца, сегодня утром в Гостином дворе состоялся штурм, во время которого милиция задержала пятерых активистов, которые стояли на защите Гостиного двора.

«Сегодня во время захвата Гостиного двора милиция вместо того, чтобы задерживать тех, кто напал на защитников исторического здания, задержала пять активистов», – отметил депутат.

По его данным, активистов до сих пор держат под стражей, хотя милиция уже взяла у них показания, проверила и оформила необходимые документы.