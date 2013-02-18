Милиция признала, что таки задержала в Гостином дворе 30 активистов

Правоохранители утверждают, что ни одного из нардепов не задержали

Сотрудники милиции задержали около 30 человек во время конфликта, возникшего сегодня днем на территории Гостиного двора в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киеве.

По данным милиции, часть людей задержана за мелкое хулиганство, остальные – за злостное неповиновение работникам правоохранительных органов.

Вместе с тем в Главке настаивают, что никого из народных депутатов, которые были на месте происшествия, правоохранители не задерживали.

Как рассказали в милиции, несколько народных депутатов с примерно 60-ю своими сторонниками пришли в Гостиный двор и требовали пропустить их внутрь здания. Охранники здания дали разрешение пройти лишь парламентариям. Однако люди, прибывшие вместе с ними, предприняли попытку силой ворваться в помещение, после чего была вызвана милиция.

В настоящее время задержанные доставлены в Подольский райотдел милиции для составления протоколов об административном нарушении.

В Главке также заметили, что для обеспечения охраны правопорядка и предотвращения дальнейших провокаций здание Гостиного двора окружено милицией.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на территории Гостиного двора находится около 100 сотрудников милиции, оснащенных палками, бронежилетами и касками.

Как пояснил один из офицеров МВД, в настоящее время в помещении Гостиного двора продолжаются следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНИАН, ранее «Свобода» заявила, что сегодня днем милиция и «Беркут», применяя спецсредства, избила и задержала несколько народных депутатов от «Свободы» и активистов, которые протестуют против перестройки Гостиного двора в Киеве.

Так, по данным пресс-службы, у «свободовца» Сергея Бойко сильно разбито лицо, у Михаила Кублия сломан нос. Серьезные травмы получили народные депутаты-«свободовцы» Олег Гелевей, Андрей Ильенко, Юрий Сиротюк. Народного депутата-«свободовца» Андрея Мищенко в нарушение Закона Украины «О статусе народного депутата» задержали и бросили в автозак, заявили в партии.

Фото: «Комментарии», Александр Проценко