В драке в Гостином дворе обвинили 21 активиста

«Свобода» заявила, что милиция избила нескольких депутатов

В столкновениях, которые произошли сегодня в Киеве на территории Гостиного двора с участием ряда народных депутатов, милиция признала виновным 21 человека из почти 30 задержанных.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

На 20 задержанных были составлены административные протоколы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство), на одного – по ст. 185 (злостное неповиновение работникам правоохранительных органов), остальные признаны невиновными.

При этом в столичном главке отметили, что после составления админпротоколов всех задержанных отпустили из Подольского райуправления милиции до принятия соответствующего решения судом.

Как сообщалось, сегодня утром в результате штурма неизвестными лицами общественных активистов вытеснили из Гостиного двора.

В то же время днем возник новый конфликт на территории Гостиного двора, когда народные депутаты и активисты попытались пройти внутрь здания.

«Свобода» заявила, что милиция и «Беркут», применяя спецсредства, избила и задержала нескольких депутатов от «Свободы» и активистов.

Фото: «Комментарии»