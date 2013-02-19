Прокуратура требует вернуть Киеву земли возле Днепра

В зоне охраняемого природного ландшафта собрались строить ТРЦ

Прокуратура Дарницкого района Киева заявила иск в хозяйственный суд и требует обязать ЧП «Фирма «Виктория» вернуть территориальной общине 4,5 га земли на Днепровской набережной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Дарницкого района города Киева.

Как напомнили в прокуратуре, решением Киевсовета в 2003 году ЧП «Фирма «Виктория» передано в аренду 4,5 га земли стоимостью более 16 млн грн для строительства, эксплуатации и обслуживания социально-общественного торгового и развлекательного центра с паркингом на Днепровской набережной (между Киевским городским крейсерским яхтклубом и ООО «Княжий Затон»).

Прокурорской проверкой установлено, что переданный под застройку земельный участок на Днепровской набережной входит в зону охраняемого природного ландшафта, где любые строительные работы запрещены.

К тому же, как выяснилось, застройщик все еще не использует землю по целевому назначению.

В иске прокуратура района требует расторгнуть договор аренды и обязать ЧП «Фирма «Виктория» вернуть киевской общине земельный участок на Днепровской набережной.