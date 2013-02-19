«Киевэнерго» накупило техники на 21 миллион

ПАО планирует купить еще 33 автомобиля / Фото: «Киевэнерго»

Для обновления собственного автопарка спецтехники и спецавтомобилей, совершенствования технического оснащения аварийно-восстановительных бригад, в 2012 году ПАО «Киевэнерго» приобрело 68 единиц спецтехники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, автомобильный парк общества пополнился 8 грузовыми и грузопассажирскими автомобилями, 13 автокранами, автоподъемниками, экскаваторами. Компания также приобрела 14 специальных автомобилей, которые предназначены для проведения аварийно-восстановительных, диагностических и технических работ.

Кроме того, с целью перевозки мобильных бригад «Киевэнерго», которые устраняют повреждения линий электропередач, осуществляют работы по подключению потребителей, снимают показания счетчиков, осуществляют их монтаж, демонтаж и пломбирование, закуплено 32 легковых автомобиля и один автобус.

Следует заметить, что физически изношенные автомобили и механизмы были выведены из эксплуатации.

Общая стоимость закупленной спецтехники составляет 21 млн. грн. Автомобили и механизмы были приобретены за счет инвестиционной программы компании по результатам тендерных закупок. В текущем году энергопоставляющая компания планирует приобрести 33 единицы автотранспортной техники на сумму 17 млн. грн.