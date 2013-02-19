Акулу из киевского ТРЦ перевезли в Германию – СМИ

Вместо Биг Джона в аквариум поселят акулу-лопату и скатов

Акулу, которая два месяца жила в киевском торгово-развлекательном центре Ocean Plaza, доставили в немецкий город Штральзунд.

Об этом сообщает «Киев. Комментарии» со ссылкой на официальный сайт океанариума Ozeaneum в Штральзунде.

С помощью 80-тонного крана акулу вместе с транспортной емкостью подняли на крышу музея и перенесли в аквариум.

Напомним, скандал вокруг акулы подняли украинские зоозащитники, которые заявили, что аквариум Биг Джону явно мал, рыба уже себе весь нос о стенки разбила, ее здоровье и даже жизнь находятся под угрозой.

Перед переездом акула некоторое время находилась на карантине.

Вместо нее в аквариум поселят акулу-лопату, которая меньше по размеру, и скатов.