Тягнибок требует наказать «Беркут» за драку в Гостином дворе

По словам Тягнибока, в Гостином дворе избили нардепов

После возобновления работы парламента ВО «Свобода» будет требовать от Министерства внутренних дел предоставить информацию о вчерашних событиях в Гостином дворе на Подоле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер фракции «Свобода» Олег Тягнибок.

«Как только заработает Верховная Рада, мы будем ставить вопрос, чтобы как можно скорее пригласить в зал парламента руководство Министерства внутренних дел в связи с вчерашним постыдным нарушением закона во время событий в Гостином дворе», – сказал он.

О.Тягнибок подчеркнул, что вчера на территории Гостиного двора избили граждан, в том числе и народных депутатов. Он убежден, что руководители спецподразделения милиции «Беркут» должны понести ответственность за эти события.

Как сообщал УНИАН, утром 18 февраля в результате штурма неизвестными лицами общественных активистов вытеснили из Гостиного двора.

Днем на территории Гостиного двора возник новый конфликт, когда народные депутаты и активисты пытались пройти внутрь здания.

«Свобода» заявила, что милиция и «Беркут», применяя спецсредства, избила и задержала несколько депутатов от «Свободы» и активистов.

По данным столичного главка милиции, в столкновениях, произошедших на территории Гостиного двора при участии некоторых народных депутатов, правоохранителями признан виновным 21 человек почти из 30 задержанных.

На 20 задержанных были составлены административные протоколы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство), на одного – по ст. 185 (злостное неповиновение работникам правоохранительных органов), остальные признаны невиновными.

Справка УНИАН. Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году.

26 апреля в 2012 г. Киевсовет предоставил разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка публичному акционерному обществу «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» на Контрактовой площади, 4 в Подольском районе для реконструкции здания Гостиного двора под торгово-офисный центр.

20 сентября 2012 года Киевсовет передал «Укрреставрации» в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиный двор для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

В ответ на планы властей сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить киевские активисты проводят акцию протеста.