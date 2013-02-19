В Киеве из-за прорыва трубы затопило улицу (фото)
15:20, 19 февраля 2013Киев
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Авария произошла на Оболони
Четыре дома и школа остались без воды
Во вторник, 19 февраля, в Оболонском районе Киева на улице Лайоша Гавро, 22-Б произошло повреждение водопроводной сети.
Как сообщает пресс-служба ПАО «АК «Киевводоканал», из-за аварии временно без водоснабжения остались жители домов №№ 18, 18-А, 20, 22, 22-А (школа № 233) по улице Лайоша Гавро.
В пресс-службе также отметили, что выполнение аварийных работ бригадами «Киевводоканала» может осложняться в связи с нерасчищенными снежными заносами и их обледенением, которые бригады вынуждены ликвидировать самостоятельно.
Фото: Facebook Алексея Курпаса
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