У Попова утверждают, что проезд в метро должен стоить 3,2 гривны

По словам Крамаренко, в эту стоимость даже не заложен ремонт эскалаторов

Экономически обоснованная стоимость проезда в Киевском метрополитене составляет 3 гривны 20 копеек.

Об этом в интервью «Экономической правде» заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко.

«Мы подсчитали, что тариф метрополитена должен быть на уровне 3 гривны 20 копеек», – сказал он.

Чиновник отметил, что в эту стоимость даже не заложен капитальный ремонт эскалаторов, контактной сети, не учтена стоимость регламентных работ, которые нужно делать раз в пять лет – например, заменить эскалаторы.

«По факту, за последние тридцать лет этого никто не делал – проводился текущий ремонт. И сейчас у нас требуют ремонта 36-37 эскалаторов, одновременный ремонт которых сразу потянет на 400 миллионов гривен. Если эти деньги включить в тариф и сказать: «Киевляне, вы тут год поездите, мы вам за год заменим все эскалаторы», – наверное, начнется проблема», – отметил Крамаренко.

Он также добавил, что нужно обновить 600 вагонов метро, на что надо почти 5 миллиардов гривен (из расчета 1 миллион долларов за вагон).

«Поэтому если взять текущие операционные расходы – фонд зарплаты, общие расходы на текущий ремонт, то, на что постоянно идут деньги, тариф – 3,2 гривны. Плату за проезд мы оставим 2 гривны, а 1 гривну 20 копеек с каждого билета будем относить на компенсацию разницы в тарифах из городского бюджета», – пояснил чиновник.

Крамаренко добавил, что ежемесячно метрополитен получает около 4 миллионов гривен поступлений от рекламы, но этих средств на ремонты не достаточно.

Как известно, в конце 2012 года другой заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко заявлял, что экономически обоснованный тариф на проезд в метро в 2013 году составляет 3-3,05 гривны за поездку.