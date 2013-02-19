Милиция перекрыла все входы в Гостиный двор (фото)

У каждого входа дежурят милиционеры

К Гостиному двору стянули автобусы с «Беркутом» и милицией.

Об этом сообщает «Киев. Комментарии» со ссылкой на активистов, которые находятся на территории Гостиного двора.

Вокруг здания плотное кольцо правоохранителей. Стоят 8 автобусов, в которых сидят люди в форме. У каждого входа стоят по 4-5 милиционеров в касках.

Как сообщалось, 18 февраля произошла стычка между защитниками Гостиного двора и охраной компании-застройщика «Укрреставрации».

Около 15 часов в Гостином дворе произошла драка между «Беркутом» и представителями ВО «Свобода» и активистами. Защитников Гостиного двора схватили и вывезли в автозаке.

По факту драки на территории Гостиного двора открыто уголовное производство.

Фото: «Комментарии»