В Киеве водитель сбил пешехода и скрылся

Водителя удалось задержать

В Киеве задержан 23-летний водитель, который совершил наезд на пожилого мужчину и скрылся с места ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГАИ УМВД Украины в Киеве, авария произошла 18 февраля на улице Светлицкого, 21 в Подольском районе.

Водитель, управляя автомобилем Daewoo Matiz, совершил наезд на пожилого мужчину и с места происшествия скрылся.

Пострадавшим оказался 74-летний мужчина. Его с ушибом тела и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий беглец был задержан на улице Красицкого.

Выяснилось, что за рулем находился 23-летний водитель, киевлянин. Для выяснения всех обстоятельств мужчину доставили в райуправление милиции.