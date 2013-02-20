Киевлянка украла одежду в ТРЦ «Караван»

Об ограблении сообщил охранник «Каравана» / Фото: Malls

Инспекторы ГАИ в Оболонском районе Киева задержали женщину, которая совершила кражу товара из торгово-развлекательного центра «Караван».

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Киева, происшествие произошло вчера утром. К инспекторам ГАИ обратился охранник «Каравана» и сообщил приметы женщины, которая похитила одежду.

48-летнюю киевлянку сотрудники ГАИ задержали вместе с украденным товаром неподалеку от «Каравана». Женщину доставили в райуправление милиции.