Киевлянка украла одежду в ТРЦ «Караван»
12:32, 20 февраля 2013Киев
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Грабительницу задержали инспекторы ГАИ
Об ограблении сообщил охранник «Каравана» / Фото: Malls
Инспекторы ГАИ в Оболонском районе Киева задержали женщину, которая совершила кражу товара из торгово-развлекательного центра «Караван».
Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Киева, происшествие произошло вчера утром. К инспекторам ГАИ обратился охранник «Каравана» и сообщил приметы женщины, которая похитила одежду.
48-летнюю киевлянку сотрудники ГАИ задержали вместе с украденным товаром неподалеку от «Каравана». Женщину доставили в райуправление милиции.
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