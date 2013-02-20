В Киеве пройдут гонки на собаках и рыцарские турниры на льду

Фестиваль пройдет в парке Дружбы Народов / Фото: «Лови момент»

24 февраля в 11.00 в столичном парке Дружбы Народов откроется зимний спортивно-музыкальный фестиваль экстремальных видов спорта Snow Free Games.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в программе фестиваля – гонки на беговых собаках, катание на конях и сафари на квадроциклах, керлинг, хоккей, рыцарские турниры на льду и другое.

Любители экстрима смогут наблюдать за соревнованиями на беговых лыжах, по тюбингу, сноукейблу и за битвами на мягком мече. Желающие смогут принять участие в семейном конкурсе по лепке снеговиков и продемонстрировать меткость в арбалетном и лучном тирах.

Около 50 спортсменов из Украины и России примут участие в международных соревнованиях по ледолазанию Free Games Ice-Climb Fest, организованных командой Ledolaz.com.

Готовить трассы для соревнований будет специальный гость фестиваля – многократный призер этапов кубка мира, победитель всеукраинских и международных фестивалей по ледолазанию, серебряный призер этапа чемпионата мира 2013 года, призер Чемпионата Европы 2012 года, чемпион Украины по альпинизму Валентин Сипавин (Харьков).

Кроме того, организаторы угостят участников и гостей мероприятия рыцарским кулешом и фестивальным глинтвейном. Также все желающие смогут приготовить для себя вкусные мясные блюда на мангалах.

Более детальная информация на сайтах: www.freegames.org.ua, www.xpark.kiev.ua.